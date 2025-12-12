Amazon дарит альтернативный наряд для Лары Крофт в Tomb Raider: Legacy of Atlantis

Хотя во время TGA не была объявлена точная дата выхода Tomb Raider: Legacy of Atlantis, указан был лишь приблизительный срок — 2026 год, разработка игры, по всей видимости, находится на достаточно продвинутой стадии, что побудило издателя Amazon Games поощрить поклонников небольшим бонусом в виде альтернативного костюма для Лары Крофт.
Цель этой инициативы — побудить пользователей связать свою учетную запись Amazon Games ID с учетной записью в Steam/PSN/Xbox, за что они получат приятный бонус — костюм «Exclusive Mediterranean Wetsuit Outfit» (Средиземноморский гидрокостюм), который станет доступен с выходом Tomb Raider: Legacy of Atlantis. Скин «Средиземноморский гидрокостюм» по всей видимости является переосмыслением гидрокостюма, в котором Лара Крофт появилась в Tomb Raider: Underworld. Кстати, именно с этой игрой должна быть связана новая часть серии, анонсированная накануне, — Tomb Raider: Catalyst.
Разумеется, это сугубо косметическое изменение, однако, учитывая харизму Лары Крофт, использование альтернативного костюма может быть интересно для всех фанатов серии, поэтому стоит сразу же воспользоваться этой инициативой.
Что Трамп животворящий делает. Спасибо за нормальную Ларку.
А с другой стороны можно посмотреть
Сексапильная деваха
Бусы для папуасов.
Бубсы для папуасов.
В оригинале змейка до конца расстёгнута.
Вот бы вернули акробатику. Ларке из последней трилогии не хватает прежней грации.
Жаль что свой движок слили в сортир заменив его на 5 урину.
Сдаётся мне, это только для фото, а к полноценному релизу - соево-повесточный Амазон подвезёт "правильную" Ларку
все и будут в этом наряде бегать
Хммм, ладно, вполне себе)