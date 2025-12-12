ЧАТ ИГРЫ
Tomb Raider (1996) 14.11.1996
Экшен, Адвенчура, От третьего лица
8.5 263 оценки

Amazon дарит альтернативный наряд для Лары Крофт в Tomb Raider: Legacy of Atlantis

Gruz_ Gruz_

Хотя во время TGA не была объявлена точная дата выхода Tomb Raider: Legacy of Atlantis, указан был лишь приблизительный срок — 2026 год, разработка игры, по всей видимости, находится на достаточно продвинутой стадии, что побудило издателя Amazon Games поощрить поклонников небольшим бонусом в виде альтернативного костюма для Лары Крофт.

Цель этой инициативы — побудить пользователей связать свою учетную запись Amazon Games ID с учетной записью в Steam/PSN/Xbox, за что они получат приятный бонус — костюм «Exclusive Mediterranean Wetsuit Outfit» (Средиземноморский гидрокостюм), который станет доступен с выходом Tomb Raider: Legacy of Atlantis. Скин «Средиземноморский гидрокостюм» по всей видимости является переосмыслением гидрокостюма, в котором Лара Крофт появилась в Tomb Raider: Underworld. Кстати, именно с этой игрой должна быть связана новая часть серии, анонсированная накануне, — Tomb Raider: Catalyst.

Разумеется, это сугубо косметическое изменение, однако, учитывая харизму Лары Крофт, использование альтернативного костюма может быть интересно для всех фанатов серии, поэтому стоит сразу же воспользоваться этой инициативой.

djava

Что Трамп животворящий делает. Спасибо за нормальную Ларку.

Aellie

А с другой стороны можно посмотреть

Taurus77

Сексапильная деваха

thepost

Бусы для папуасов.

Costollom
Бусы для папуасов.

Бубсы для папуасов.

ant 36436

В оригинале змейка до конца расстёгнута.

langquest64

Вот бы вернули акробатику. Ларке из последней трилогии не хватает прежней грации.

kotasha

Жаль что свой движок слили в сортир заменив его на 5 урину.

qDan

Сдаётся мне, это только для фото, а к полноценному релизу - соево-повесточный Амазон подвезёт "правильную" Ларку

WerGC

все и будут в этом наряде бегать

Dark1994

Хммм, ладно, вполне себе)

