Amazon дарит альтернативный наряд для Лары Крофт в Tomb Raider: Legacy of Atlantis

Хотя во время TGA не была объявлена точная дата выхода Tomb Raider: Legacy of Atlantis, указан был лишь приблизительный срок — 2026 год, разработка игры, по всей видимости, находится на достаточно продвинутой стадии, что побудило издателя Amazon Games поощрить поклонников небольшим бонусом в виде альтернативного костюма для Лары Крофт.

Цель этой инициативы — побудить пользователей связать свою учетную запись Amazon Games ID с учетной записью в Steam/PSN/Xbox, за что они получат приятный бонус — костюм «Exclusive Mediterranean Wetsuit Outfit» (Средиземноморский гидрокостюм), который станет доступен с выходом Tomb Raider: Legacy of Atlantis. Скин «Средиземноморский гидрокостюм» по всей видимости является переосмыслением гидрокостюма, в котором Лара Крофт появилась в Tomb Raider: Underworld. Кстати, именно с этой игрой должна быть связана новая часть серии, анонсированная накануне, — Tomb Raider: Catalyst.

Разумеется, это сугубо косметическое изменение, однако, учитывая харизму Лары Крофт, использование альтернативного костюма может быть интересно для всех фанатов серии, поэтому стоит сразу же воспользоваться этой инициативой.