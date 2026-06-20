Amazon Game Studios анонсировала документальный фильм по Tomb Raider Legacy of Atlantis

Компания Amazon Game Studios анонсировала в соцсети X выход мини-документального фильма по игре Tomb Raider Legacy of Atlantis. Релиз состоится в понедельник, 22 июня. На промо-арте к анонсу внимательные фанаты уже заметили обновленный логотип корпорации Natla Technologies. Сам же спецвыпуск будет посвящен перуанским приключениям Лары Крофт.

Tomb Raider Legacy of Atlantis создается на базе культовой оригинальной игры 1996 года от Core Design и Eidos Interactive. Новинка, разрабатываемая на движке Unreal Engine 5, получит современную графику, переработанный геймплей и расширенную сюжетную линию. Игрокам предстоит вместе с Ларой отправиться в глобальное путешествие на поиски таинственного артефакта — Наследия (Scion).

Релиз игры намечен на 12 февраля 2027 года на ПК и консолях. Покупатели расширенных изданий смогут начать играть на 48 часов раньше официального релиза.