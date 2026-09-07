Amazon показала, как создавалась Греция в Tomb Raider: Legacy of Atlantis

Amazon Game Studios выпустила новый эпизод мини-документального сериала, посвящённого разработке Tomb Raider: Legacy of Atlantis. На этот раз разработчики подробно рассказали о создании греческих локаций — одного из самых знаковых регионов оригинальной Tomb Raider 1996 года.

В видео своими мыслями делятся сотрудники Flying Wild Hog и Crystal Dynamics, объясняя, как команда переосмыслила древние руины, катакомбы и храмы Греции с использованием возможностей Unreal Engine 5. Авторы стремились сохранить узнаваемую архитектуру и атмосферу классической игры, одновременно сделав окружение более масштабным, детализированным и правдоподобным.

Помимо интервью с разработчиками, эпизод содержит новые кадры игрового процесса, концепт-арты, а также закулисные материалы, демонстрирующие процесс создания визуального стиля и проработки окружения. Это уже очередной выпуск серии дневников разработки, в которых ранее рассказывали о Ларе Крофт, Перу, головоломках, передвижении и боевой системе.

Tomb Raider: Legacy of Atlantis выйдет 12 февраля 2027 года на ПК (Steam), PlayStation 5, Xbox Series X|S и Nintendo Switch 2.