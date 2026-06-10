Авантюризм в крови: ремейк Tomb Raider возродит в Ларе Крофт страсть к риску и опасным приключениям

Создатели ремейка Tomb Raider: Legacy of Atlantis рассказали о ходе работы над проектом. Новые детали раскрыла актриса Аликс Вилтон Реган, ставшая лицом и голосом Лары Крофт. По её словам, характер героини строится на добровольном выборе в пользу риска: мисс Крофт осознанно променяла безбедное и спокойное существование на жизнь, полную приключений и адреналина.

«Если заглянуть в самую суть характера Лары Крофт, то она — прежде всего бескомпромиссная искательница приключений, а её истинное призвание — это чистый авантюризм», — отметила актриса.

В Legacy of Atlantis игроки увидят повзрослевшую героиню. Она больше не похожа на ту уязвимую и сомневающуюся в себе девушку, которой была в трилогии-перезапуске Survivor. Проект задуман не как простой графический апгрейд, а как глобальное переосмысление оригинальной Tomb Raider под стандарты современной игровой индустрии. Разработчики стремятся воссоздать дух классики, внедрив в неё лучшие наработки последних лет. Игроков ждут передовой визуал, глубокий сюжет и продвинутая механика игрового процесса.

Это особенно важно, так как серия Tomb Raider сейчас переживает период трансформации. Crystal Dynamics уже долгое время заявляет о намерении создать единый образ Лары Крофт, который объединить все временные линии серии в общую вселенную, и именно Legacy of Atlantis заложит основу для этого единого канона.

Релиз Tomb Raider: Legacy of Atlantis намечен на 12 февраля 2027 года — игра выйдет на ПК, PS5, Xbox Series X|S и Switch 2.