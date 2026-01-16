Авторы Tomb Raider: Legacy of Atlantis обещают зрелищное переосмысление классических моментов

Tomb Raider: Legacy of Atlantis станет масштабным ремейком самой первой части серии и выйдет в 2026 году. Проект, разрабатываемый студией Flying Wild Hog при тесном сотрудничестве с Crystal Dynamics, нацелен на современное переосмысление ключевых сцен оригинала — включая легендарную встречу Лары Крофт с тираннозавром.

Глава Crystal Dynamics Скотт Амос в интервью GamesRadar отметил, что перед командой стоит непростая задача: сохранить дух классической Tomb Raider, но при этом адаптировать её под ожидания современной аудитории. Разработчики стремятся найти баланс между верностью оригиналу и необходимостью обновления геймплея, камеры и управления.

По словам Амоса, новая версия создаётся «фанатами для фанатов». В отличие от Tomb Raider Anniversary, где культовая сцена с Ти-Рексом была построена вокруг quick time event, в Legacy of Atlantis акцент сделают на полноценный игровой процесс, сохранив зрелищность без ущерба для интерактивности.

Разработчики внимательно изучают знаковые моменты оригинала, задаваясь вопросом, как превратить их в эпичные сцены действия, которые станут такими же запоминающимися для новых игроков, какими они были для поклонников классики. Tomb Raider: Legacy of Atlantis обещает не просто ностальгию, а новое приключение, способное создать собственные легендарные воспоминания.