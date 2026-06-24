Авторы Tomb Raider: Legacy of Atlantis раскрыли больше деталей о масштабном переосмыслении самой первой локации в Перу

Студии Crystal Dynamics и Flying Wild Hog представили свежие подробности о приключенческом экшене Tomb Raider: Legacy of Atlantis. Новые материалы посвящены обновленной версии Перу — самой первой и культовой локации из оригинальной игры 1996 года. Авторы не просто подтянули графику, а полностью перестроили игровой мир, увеличив его масштабы и убрав шовные переходы между зонами.

В официальном блоге подчеркивается, что проект станет полноценным масштабным переосмыслением, а не классическим ремейком. Игроков ждут проработанные храмы и пещеры с упором на свободу исследования и комплексные загадки. При этом авторы обещают сохранить ключевые сцены оригинала и ту самую гнетущую атмосферу изоляции. Вместо точной копии старых уровней с новыми текстурами геймеры получат огромный, бесшовный и взаимосвязанный регион. Чтобы добиться этого, команда детально изучила архивные карты, исходные материалы 1996 года и ремейк Anniversary.

Игра создается на современном движке Unreal Engine с применением ИИ-инструментов. Технологии помогли расширить границы мира, улучшить визуал и создать кинематографичные панорамные виды. В проект вернутся все знакомые места: Горные пещеры, Город Вилькабамба, Затерянная долина и Гробница Квалопека. Каждую зону насытили новыми деталями для лучшего погружения в историю.

Особый акцент сделан на Вилькабамбе — последней столице инков. Исследуя туннели и руины, игроки узнают историю этого места: увидят следы жестоких битв с испанскими конкистадорами и трагедию коренных народов. Архитектуру инков воссоздали с исторической точностью. В игре появятся массивные мегалитические стены, здания с характерным наклоном фасадов и знаменитые трапециевидные проемы, которые защищали древние постройки от землетрясений.

Релиз Tomb Raider: Legacy of Atlantis запланирован на 12 февраля 2027 года для PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S и Nintendo Switch 2.