Crystal Dynamics и Flying Wild Hog представили юбилейные арты к 30-летию Tomb Raider

Игровая индустрия готовится отметить 30-летие культовой франшизы Tomb Raider, первая часть которой дебютировала в Великобритании 24 октября 1996 года. В честь этого события студия Crystal Dynamics совместно с партнерами запустила праздничную программу. Свои эксклюзивные иллюстрации, посвященные знаменитой расхитительнице гробниц Ларе Крофт, уже представили несколько игровых команд.

Студия Crystal Dynamics опубликовала официальный юбилейный арт, выполненный в необычной технике традиционной китайской живописи тушью (гохуа). На рисунке Лара Крофт изображена в своей классической манере — она запечатлена с фирменными пистолетами в руках посреди окутанных туманом джунглей. Имя автора, создавшего данную стилизованную иллюстрацию, разработчики раскрывать не стали.

Свои поздравления франшизе также направила польская студия Flying Wild Hog, известная по франшизе Shadow Warrior. Концепт-художник Гжегож Влазло создал для коллег памятный постер, отсылающий к эстетике игры 1996 года. Разработчики из Польши подчеркнули высокую значимость наследия Лары Крофт для игровой индустрии.

«Быть частью невероятного путешествия и наследия Лары Крофт — это огромная честь и ответственность, которую мы в Flying Wild Hog несем с гордостью. Поднимем бокалы за 30 лет приключений, незабываемых моментов и за легенду, которая продолжает вдохновлять целые поколения. Мы гордимся тем, что стали частью этого пути!»

Праздничные мероприятия также включают запуск тематических линеек одежды, игровых периферийных устройств и коллекционных фигурок. Помимо этого, в Музеях Дерби запланировано открытие исторической выставки, где будут представлены оригинальные архивные материалы Core Design, связанные с зарождением франшизы Tomb Raider.