Crystal Dynamics начала празднование 30-летия Tomb Raider с выпуска памятного ролика

Торжественное празднование тридцатилетия Tomb Raider началось с выпуска Crystal Dynamics памятного ролика, посвященного 30-летию культовой франшизы. В ролике демонстрируется ряд игровых сцен, где акробатические движения Лары Крофт плавно перетекают из одного эпизода в другой, создавая впечатление одного непрерывного дубля.

Визуальное путешествие начинается в пещерах Перу из Tomb Raider (1996) и охватывает все одиннадцать основных частей, завершаясь Shadow of the Tomb Raider, заключительной главой в трилогии Survivor. В видео подчеркивается как техническая эволюция серии, так и непоколебимая идентичность ее главной героини, что еще раз подтверждает культурно-историческое значение Tomb Raider в индустрии видеоигр.

В 2026 году TOMB RAIDER отметит свое 30-летие. Уже тридцать лет Лара Крофт остается одной из величайших героинь в мире видеоигр. Давайте вместе отпразднуем это знаменательное событие в этом году.

В течение 2026 года Crystal Dynamics и ее партнеры планируют реализовать ряд совместных проектов, выпустить специальные издания и провести юбилейные мероприятия, чтобы чествовать наследие франшизы в области приключений, повествования и технических достижений.

Возможно, кульминацией всех этих мероприятий станет выпуск Tomb Raider: Legacy of Atlantis на PC, PS5 и Xbox Series. Помимо Legacy of Atlantis, в разработке находится также Tomb Raider: Catalyst, котора, по словам разработчиков, будет включать в себя все лучшее, что было в серии Tomb Raider