Crystal Dynamics объявила о новых партнёрствах в честь 30-летия Tomb Raider

Компания Crystal Dynamics готовится отметить 30-летие Tomb Raider выходом Legacy of Atlantis, и в честь этого события объявила о новых партнёрствах с компаниями, которые присоединятся к ней по этому случаю.

Партнёры включают широкий спектр известных брендов из игровой индустрии, одежды, предметов коллекционирования и многого другого, и каждый из них по-своему почтит наследие серии.

Вот полный список:

8BitDo, ведущий сторонний производитель игрового оборудования, известный своими игровыми периферийными устройствами в стиле ретро

Aspyr, разработчик и издатель, среди последних работ которого — Tomb Raider I-VI Remastered (уже доступна на всех платформах) и релиз Tomb Raider: Definitive Edition на Nintendo Switch и Nintendo Switch 2

Blend Cota Studios: Плодовитый художник Blend Cota будет сотрудничать с Tomb Raider над оригинальными работами по мотивам Tomb Raider: Legacy of Atlantis

Dark Horse, всемирно известный издатель комиксов, среди работ которого — Hellboy, Star Wars, Avatar: The Last Airbender и недавно вышедшая Tomb Raider: The Sacred Artifacts

FiGGYZ, магнитные коллекционные фигурки в стиле пиксельной графики со сменными фонами

Fullife, премиальный французский бренд уличной одежды и игровой экипировки

Funko, бренд, известный своими культовыми Pop!-фигурками

GUNNAR Optiks, пионеры клинически проверенных, передовых очков, улучшающих работу с цифровыми экранами и защищающих зрительную систему человека

Iconiq Studios, создатели премиальных коллекционных предметов, настольных игр и многого другого

Loungefly, высококачественный, инновационный бренд, сочетающий фанатство с модой

Shark Robot, сайт одежды и коллекционных товаров, на котором представлены любимые бренды и известные художники

Syntilay: Футуристический обувной бренд Syntilay выпустит коллаборацию с Tomb Raider в честь 30-летия игры

Tomb Raider Gear Store: В официальном магазине Tomb Raider Gear Store в течение всего года будут появляться новые товары, посвящённые юбилею

Tubbz: Эра уток продолжается с новой уткой Лары Крофт, выпущенной к 30-летию игры

Upper Deck, ведущая компания по производству коллекционных спортивных и развлекательных карточек

В дополнение к этим партнёрствам, Tomb Raider: Legacy of Atlantis выйдет на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S позже в этом году.