Crystal Dynamics опубликовала обновленную официальную биографию Лары Крофт

Crystal Dynamics опубликовала обновленную официальную биографию британской искательницы приключений Лары Крофт на официальном сайте франшизы Tomb Raider, в которой представлен обновленный образ бесстрашной авантюристки, которая уже почти 30 лет завораживает игроков по всему миру. В биографии представлены иллюстрации из Tomb Raider Legacy of Atlantis, переиздания игры 1996 года.

Обновленная биография представляет мисс Крофт как смелую исследовательницу и авантюристку, известную своим неустанным поиском древних секретов и артефактов. В ней подчеркивается ее двойная жизнь: с одной стороны, она богатая наследница уважаемого рода Крофтов, а с другой — неутомимая исследовательница, чья страсть к открытиям постоянно приводит ее в опасные и неизведанные места.

Лара Крофт — бесстрашный археолог и искательница приключений, известная своим неустанным поиском древних тайн и артефактов. Как богатая наследница знаменитой семьи Крофт, она наслаждается роскошной жизнью, но ее истинная страсть — разгадывать тайны прошлого. Ее стиль и остроумие делают ее харизматичной личностью, неважно, посещает ли она светские гала-вечера или исследует опасные гробницы в поисках утраченных реликвий.



В своих приключениях Лара нередко попадает в опасный подпольный мир, полный коллекционеров, грабителей и других опасностей. Ее навыки выживания и мастерство в обращении с различным оружием, в том числе с ее фирменными двойными пистолетами, гарантируют, что она всегда готова к любым испытаниям. Сочетая в себе элегантность и упорство, Лара ведет жизнь, полную рискованных приключений и поразительных открытий. Ее легендарный статус разбойницы гробниц продолжает расти, вселяя страх и восхищение во всем мире.

Релиз Tomb Raider: Legacy of Atlantis запланирован на 2026 год для PlayStation 5, Xbox Series X/S и ПК (Steam).