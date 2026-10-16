Crystal Dynamics представила арт к 30-летию франшизы Tomb Raider

Компания Crystal Dynamics представила новую иллюстрацию от художницы Инны Вюжаниной, приуроченную к грядущему 30-летию культовой франшизы Tomb Raider. Этот арт стал частью масштабной юбилейной программы, рассчитанной на весь год и посвященной трем десятилетиям с момента выхода первой игры в 1996 году.

В течение всего 2026 года Crystal Dynamics планирует отмечать юбилей Лары Крофт и истории Tomb Raider целой серией коллабораций, мерча и спецпроектов. К этой инициативе подключились ведущие бренды из сферы гейминга, одежды, аксессуаров и коллекционных товаров — их новинки получат отсылки к знакомым персонажам, локациям и визуальному стилю разных частей франшизы. В линейку анонсированных товаров вошли фигурки, тематическая одежда, игровые девайсы и элементы декора. Кроме того, запланированы мероприятия, раскрывающие детали разработки и историю создания серии.

Еще одним важным событием станет выставка от Музеев Дерби. На ней покажут уникальные архивные материалы и памятные артефакты от студии Core Design — именно эти разработчики из Дерби когда-то создали первую Tomb Raider. Напомним, что оригинальная игра вышла в 1996 году, подарив миру Лару Крофт, и со временем превратилась в огромную медиафраншизу со множеством продолжений и экранизаций.

Поклонники серии могут посмотреть и скачать работу в разных форматах на официальной странице Tomb Raider в Flickr, готовясь к празднованию годовщины британского релиза, которая наступит 24 октября 2026 года.