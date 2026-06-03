Crystal Dynamics представила коллекционное издание ремейка Tomb Raider с фигуркой Лары Крофт и тираннозавром

Разработчики из Crystal Dynamics и Flying Wild Hog перенесли выход Tomb Raider: Legacy of Atlantis на 12 февраля 2027 года, чтобы лучше доработать игру. Вместе с этим анонсом студии презентовали премиальное коллекционное издание (Collector's Edition) грядущего ремейка на Unreal Engine 5 по цене £159.99 (около $199.99). Его главным украшением станет детализированная диорама «Lara Croft vs. The T-Rex», запечатлевшая легендарную схватку Лары с тираннозавром.

Физическое наполнение премиум-издания включает эксклюзивный металлический Steel Case, мини-артбук с концепт-артами разработки, значок Croft Signet Pin и брелок Triumvirate Talisman. Помимо сувениров, владельцы коллекционки получат полный цифровой пакет: ранний доступ к игре за двое суток до релиза, дополнительные костюмы Survivor и Parisian Fugitive, а также гарантированный доступ к будущему сюжетному дополнению. Оформить предзаказ на Collector's Edition можно уже сейчас.

Сам приключенческий экшен выйдет в один день на PC, PS5, Xbox Series X|S и Nintendo Switch 2, предложив геймерам полностью переработанные бесшовные миры.