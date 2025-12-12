Crystal Dynamics представили Tomb Raider: Legacy of Atlantis - переосмысленную версию дебютной игры 1996 года

На The Game Awards 2025 были представлены сразу два новых приключения Лары Крофт в честь 30-летия франшизы. Игроков ждут масштабные проекты: Tomb Raider: Catalyst (2027) и Tomb Raider: Legacy of Atlantis (2026) — переосмысленная версия дебютной игры 1996 года. Amazon Game Studios и Crystal Dynamics пообещали вернуть Лару Крофт в полной силе, с новым голосом Аликс Уилтон Риган, который вдохнет свежую жизнь в легендарную героиню.
Tomb Raider: Legacy of Atlantis перенесет игроков в экзотические и утраченные временем локации: джунгли Перу, древние руины Греции, пустыни Египта и таинственный средиземноморский остров, окутанный мифами. Лара вновь столкнется с опасными ландшафтами, смертельно опасными головоломками и хищниками, охотясь за осколками могущественного артефакта Сциона.
Созданная в партнерстве Crystal Dynamics и Flying Wild Hog, игра сочетает современный дизайн, потрясающую графику и новые сюрпризы, которые должны привлечь как новичков, так и давних поклонников серии. Tomb Raider: Catalyst обещает еще более амбициозное приключение, раскрывая новые тайны и возможности для акробатических трюков Лары.
Это лишь начало масштабного будущего франшизы: новые приключения подарят игрокам свежие впечатления, сочетая традиционный дух Tomb Raider с современным подходом к игровому процессу, графике и интерактивности. Лара Крофт возвращается, чтобы снова покорять сердца игроков по всему миру.
