Crystal Dynamics тизерит культовый костюм из Tomb Raider: Legend в грядущем ремейке

Студия Crystal Dynamics, похоже, готовит приятный сюрприз для фанатов классики. В официальных соцсетях франшизы Tomb Raider появился короткий ролик, намекающий на появление костюма Лары Крофт из Tomb Raider: Legend в грядущей Tomb Raider: Legacy of Atlantis. На видео Лара сначала предстает в образе из Legend, после чего кадр на мгновение сменяется демонстрацией аналогичного наряда, но уже на обновленной модели персонажа.

Напомним, что Tomb Raider: Legacy of Atlantis представляет собой масштабный ремейк оригинальной Tomb Raider 1996 года. Сюжет классической истории о поисках Сциона — древнего артефакта Атлантиды — останется прежним: Ларе предстоит посетить Перу, Грецию и Египет. Однако авторы обещают расширить лор и органично связать дебютную экспедицию расхитительницы гробниц с событиями из её последующей жизни. За разработку отвечает студия Flying Wild Hog при поддержке Crystal Dynamics, а в качестве технологической основы выбран движок Unreal Engine 5.

Релиз Tomb Raider: Legacy of Atlantis запланирован на 12 февраля 2027 года для PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S и Nintendo Switch 2. На текущий момент разработчики официально не подтвердили, будет ли костюм из Legend полноценной игровой наградой или частью платного DLC.