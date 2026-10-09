Crystal Dynamics тизерит культовый костюм из Tomb Raider: Legend в грядущем ремейке

Студия Crystal Dynamics, похоже, готовит приятный сюрприз для фанатов классики. В официальных соцсетях франшизы Tomb Raider появился короткий ролик, намекающий на появление костюма Лары Крофт из Tomb Raider: Legend в грядущей Tomb Raider: Legacy of Atlantis. На видео Лара сначала предстает в образе из Legend, после чего кадр на мгновение сменяется демонстрацией аналогичного наряда, но уже на обновленной модели персонажа.
Напомним, что Tomb Raider: Legacy of Atlantis представляет собой масштабный ремейк оригинальной Tomb Raider 1996 года. Сюжет классической истории о поисках Сциона — древнего артефакта Атлантиды — останется прежним: Ларе предстоит посетить Перу, Грецию и Египет. Однако авторы обещают расширить лор и органично связать дебютную экспедицию расхитительницы гробниц с событиями из её последующей жизни. За разработку отвечает студия Flying Wild Hog при поддержке Crystal Dynamics, а в качестве технологической основы выбран движок Unreal Engine 5.
Релиз Tomb Raider: Legacy of Atlantis запланирован на 12 февраля 2027 года для PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S и Nintendo Switch 2. На текущий момент разработчики официально не подтвердили, будет ли костюм из Legend полноценной игровой наградой или частью платного DLC.
лучше бы так не издевались над Легендой... Шорты по колено и вялые сиськи.
Объективно лучший повседневный наряд Ларки из всех игр.
Шорты стали длинней, а костюм перекрасили в цвет неожиданности.<