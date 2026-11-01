Crystal Dynamics завершила месяц юбилея Tomb Raider словами благодарности фанатам

Студия Crystal Dynamics отметила завершение месяца, посвящённого 30-летию серии Tomb Raider, обращением со словами благодарности к фанатам, брендам и партнёрам, которые внесли свой вклад в празднование. Ещё в начале года студия анонсировала масштабную программу юбилейных мероприятий, включая сотрудничество с компаниями из сфер видеоигр, моды, издательского дела и производства коллекционных товаров — всё это было приурочено к тридцатилетию Лары Крофт.

На протяжении всего октября в рамках юбилея были представлены тематические иллюстрации, сувенирная продукция, памятные проекты и инициативы от сообщества, посвящённые истории франшизы, которая берет своё начало в 1996 году. По случаю окончания юбилейного месяца Crystal Dynamics опубликовала следующее сообщение в социальной сети X:

Поскольку месяц празднования 30-летия Tomb Raider подходит к концу, мы хотим поблагодарить все бренды и партнёров, которые помогли сделать его по-настоящему особенным. Благодаря вашим памятным проектам, иллюстрациям, коллекционным предметам и мероприятиям, организованным сообществом, у фанатов появилось множество способов выразить свою любовь к Tomb Raider. Было очень приятно видеть, сколько заботы, креативности и личных воспоминаний вложено в ваш вклад.



Спасибо всем, кто принял участие, и всем поклонникам, которые поделились своими историями и праздновали вместе с нами. Тридцать лет Tomb Raider значат так много именно благодаря людям, которые стали частью этой истории.