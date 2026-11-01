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Tomb Raider (1996) 14.11.1996
Экшен, Адвенчура, От третьего лица
8.4 363 оценки

Crystal Dynamics завершила месяц юбилея Tomb Raider словами благодарности фанатам

monk70 monk70

Студия Crystal Dynamics отметила завершение месяца, посвящённого 30-летию серии Tomb Raider, обращением со словами благодарности к фанатам, брендам и партнёрам, которые внесли свой вклад в празднование. Ещё в начале года студия анонсировала масштабную программу юбилейных мероприятий, включая сотрудничество с компаниями из сфер видеоигр, моды, издательского дела и производства коллекционных товаров — всё это было приурочено к тридцатилетию Лары Крофт.

На протяжении всего октября в рамках юбилея были представлены тематические иллюстрации, сувенирная продукция, памятные проекты и инициативы от сообщества, посвящённые истории франшизы, которая берет своё начало в 1996 году. По случаю окончания юбилейного месяца Crystal Dynamics опубликовала следующее сообщение в социальной сети X:

Поскольку месяц празднования 30-летия Tomb Raider подходит к концу, мы хотим поблагодарить все бренды и партнёров, которые помогли сделать его по-настоящему особенным. Благодаря вашим памятным проектам, иллюстрациям, коллекционным предметам и мероприятиям, организованным сообществом, у фанатов появилось множество способов выразить свою любовь к Tomb Raider. Было очень приятно видеть, сколько заботы, креативности и личных воспоминаний вложено в ваш вклад.

Спасибо всем, кто принял участие, и всем поклонникам, которые поделились своими историями и праздновали вместе с нами. Тридцать лет Tomb Raider значат так много именно благодаря людям, которые стали частью этой истории.
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