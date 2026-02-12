Dark Horse выпустит новую коллекционную фигурку Лары Крофт в честь 30-летия франшизы

Студия Crystal Dynamics анонсировала новый коллекционный предмет по франшизе Tomb Raider. Тизер появился на официальной странице Tomb Raider в социальной сети X, а выпуском займется издательство Dark Horse Direct.

Короткий видеоролик, сопровождающий анонс, демонстрирует силуэт Лары Крофт, сидящей на мотоцикле на фоне поместья Крофт. Судя по всему, дизайн вдохновлен классическим промо-рендером Лары из оригинальной игры Tomb Raider (1996), созданным студией Core Design. Хотя точные детали пока не раскрыты, тизер явно намекает на новое пополнение в коллекции фанатов серии.

Классический рендер Лары Крофт у ворот поместья Крофт, подготовленный для рекламной кампании самой первой части Tomb Raider (1996).

Это новое дополнение к уже существующей линейке ПВХ-статуэток от Dark Horse Direct, которая включает образы Лары из «Классической эры», «Эпохи выживания» и мультсериала The Legend of Lara Croft от Netflix.

В настоящее время Студии Crystal Dynamics, Flying Wild Hog и Amazon Games ведут разработку сразу двух амбициозных проектов: Tomb Raider: Legacy of Atlantis и Tomb Raider: Catalyst.

Legacy of Atlantis (2026) — это ремейк оригинальной игры 1996 года на UE5. Проект приурочен к 30-летию серии и предложит современный взгляд на первое приключение Лары. Catalyst (2027) — полностью новая часть, продолжающая историю опытной Лары Крофт. Сюжет развернется в Северной Индии спустя годы после событий Underworld, а геймплей сфокусируется на выживании в открытом мире.