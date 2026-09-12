Девятый эпизод хроник разработки Tomb Raider: Legacy of Atlantis посвятят мифическому бестиарию Греции

Компания Amazon Game Studios анонсировала скорый выход девятой серии своего документального цикла, рассказывающего о создании приключенческого экшена Tomb Raider: Legacy of Atlantis. Свежий выпуск шоу позволит игрокам заглянуть за кулисы разработки и выйдет уже в ближайший понедельник. Официальное объявление об этом появилось во всех ключевых социальных сетях издательства.

В центре внимания новой серии окажется Греция. Авторы подробно расскажут о том, как создавался местный бестиарий, а также покажут эволюцию мифических существ и опасных обитателей, с которыми Ларе Крофт предстоит столкнуться во время исследования античных руин.

Грядущий тайтл переосмыслит классическое наследие франшизы — оригинальную Tomb Raider (1996) от Core Design и ее ремейк Tomb Raider: Anniversary (2007) от Crystal Dynamics. По сюжету Лара Крофт отправится в экспедицию по Перу, Греции и Египту, чтобы собрать фрагменты Сциона — мощного артефакта Атлантиды, сокрытого на затерянном острове.

Релиз экшена Tomb Raider: Legacy of Atlantis запланирован на 12 февраля 2027 года на PC, PS5, Xbox Series X|S и Nintendo Switch 2.