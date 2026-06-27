Дикая природа Перу и величественная Вилкабамба: новый взгляд на Лару Крофт в ремейке Tomb Raider

В официальном аккаунте франшизы Tomb Raider опубликовали новый концепт-арт грядущего ремейка Legacy of Atlantis от Flying Wild Hog и Crystal Dynamics. Публикация переносит нас в Перу: рисунок демонстрирует главную героиню посреди диких джунглей, где Лара изучает живописную местную флору и фауну, пока на горизонте проступают очертания величественного, скрытого вдали города Вилкабамба.

Новый проект от Amazon Game Studios подарит вторую жизнь легендарному приключению Лары Крофт 1996 года. Разработчики используют движок Unreal Engine 5, чтобы сделать локации Египта, Греции и Южной Америки максимально детализированными. При этом игра сохранит дух, сюжетную линию и структуру оригинала от Core Design, оставив в центре повествования погоню за мифическим артефактом Сционом

Отправиться в это грандиозное путешествие на ПК и консолях текущего поколения (включая Switch 2) можно будет 12 февраля 2027 года, а предзаказ особых изданий откроет доступ к игре на два дня раньше.