Движение - жизнь: разработчики Tomb Raider: Legacy of Atlantis раскрыли детали боевой системы

Студии Crystal Dynamics и Flying Wild Hog, создающие приключенческий экшен Tomb Raider: Legacy of Atlantis, раскрыли новые детали обновлённой боевой системы. В этом перезапуске Ларе Крофт предстоит противостоять не столько вооружённым наёмникам, сколько опасной и агрессивной дикой природе.

По словам разработчиков игры, каждый вид хищников будет наделен своим уникальным поведением, поэтому под каждую стычку придется подстраиваться на ходу. При этом базовое правило для всех боев одно — непрерывное маневрирование. Создатели сразу дают понять, что привычная тактика «встал и стреляй» здесь не работает: любая заминка на одной точке мгновенно приведет к гибели Лары:

Пространство арены нужно использовать по максимуму, двигаясь без остановки. Нельзя просто стоять и стрелять. Это сработает на какое-то время, а потом вы труп.

Первое знакомство с фауной произойдёт в Перу, где Лара столкнётся с волками. Одиночный хищник не представляет серьёзной угрозы, но в стае они действуют хитро: пока пара зверей отвлекает внимание спереди, остальные уже готовят засаду с флангов. Другие представители дикой природы также создают специфические проблемы. Рои летучих мышей берут числом и сеют панику, а для схватки с медведем жизненно необходим простор. На узких тропах этот доисторический гигант мгновенно растерзает героиню на полной скорости, причём вертикальные уступы не спасут — зверь легко сдёрнет её вниз.

Особой гордостью создателей игры стали рапторы. Яркий окрас призван придать динозаврам индивидуальность и одновременно послужить предупреждением: «Почти как коралловый аспид: видишь цвет — значит, это опасность», — отмечают авторы. Если остаётся один последний ящер, он переходит в более агрессивный режим. Команда описывает этот процесс как напряжённый, но приносящий удовлетворение: в лучшем случае вы берёте верх и в конце чувствуете облегчение от того, что выжили.

Кардинальные изменения претерпела и культовая битва с Т-Рексом. Если в классических играх 1996 и 2007 годов это был стандартный бой на арене, то теперь противостояние с тираннозавром превратилось в масштабную интерактивную погоню, созданием которой занималась отдельная группа специалистов.

Вы будете удивлены и напуганы после каждой сцены, после каждой секунды этого безумного боя с боссом, — говорит разработчик.

Тем, кто хочет лично бросить вызов дикой природе, придется набраться терпения. Релиз Tomb Raider: Legacy of Atlantis запланирован на 12 февраля 2027 года для PS5, Xbox Series X/S, Switch 2 и PC.