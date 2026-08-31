Эдриенн Уилкинсон сыграет Жаклин Натлу в Tomb Raider Legacy of Atlantis

Компания Amazon Game Studios выпустила седьмой эпизод своего мини-документального сериала о создании игры Tomb Raider Legacy of Atlantis. В этом эпизоде ​​речь пойдёт о бизнесвумен Жаклин Натле, владелице компании Natla Technologies и главной антагонистке оригинальной Tomb Raider.

Создатели рассказали, что Натлу сыграет Эдриенн Уилкинсон — американская актриса, известная по ролям в телесериалах, в том числе в «Зена — королева воинов», где она сыграла Еву, дочь Зены. Она также снималась в сериалах «Ангел», «Зачарованные», «Скорая помощь» и «Венеция», а также сыграла капитана Лексу Сингх в «Звёздном пути: Отступники».

Также были показаны новые концепт-арты, демонстрирующие Жаклин Натлу.

Выход Tomb Raider Legacy of Atlantis запланирован на 12 февраля 2027 года для Xbox Series X|S, PlayStation 5, Nintendo Switch 2 и ПК. Игра будет доступна в стандартном, делюкс и коллекционном изданиях, содержимое которых будет различаться в зависимости от версии. Делюкс и коллекционное издания будут включать 48 часов раннего доступа.