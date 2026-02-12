Embracer Group подтвердила планы по выпуску двух новых игр серии Tomb Raider

В отчете за третий квартал 2025/26 финансового года (опубликованном 12 февраля 2026 года) шведская компания Embracer Group подтвердила планы по выпуску двух новых игр из серии Tomb Raider. Генеральный директор Embracer Фил Роджерс подчеркнул высокий уровень интереса со стороны фанатов после анонса этих проектов в декабре 2025 года на церемонии The Game Awards в партнерстве с Amazon Games.

«Поклонники Tomb Raider были в восторге от новостей о двух играх, анонсированных совместно с нашими партнерами из Amazon на декабрьском шоу The Game Awards. Приятно видеть и объявление о сотрудничестве студий Crystal Dynamics и Flying Wild Hog. Первой выйдет Legacy of Atlantis, за которой последует Tomb Raider Catalyst — следующая крупная глава серии».

В свежем финансовом отчете Embracer Group сообщается, что показатели франшизы Tomb Raider превзошли прогнозы за праздничный период. Совокупные продажи серии достигли 100 млн единиц. Ключевой вклад в финансовый результат внесли ремастеры: долгосрочный успех Tomb Raider I–III Remastered и высокие показатели продаж февральской новинки 2025 года — Tomb Raider IV–VI Remastered.

Росту интереса к бэк-каталогу способствовали также анимационный сериал Tomb Raider: The Legend of Lara Croft на Netflix и новости о назначения Софи Тернер на роль Лары Крофт в грядущем сериале от Amazon. Именно благодаря "расхитительнице гробниц" игровое подразделение Embracer остается островком стабильности, пока другие сектора показывают падение.

Tomb Raider: Legacy of Atlantis — полное переосмысление (ремейк) классической игры 1996 года, разрабатываемое Crystal Dynamics и Flying Wild Hog на Unreal Engine 5. Релиз запланирован на 2026 год для Xbox Series X|S, PlayStation 5 и ПК.

Tomb Raider: Catalyst — следующая основная часть франшизы действие которой развернется в Северной Индии. Разработчики обещаают обширные локации, захватывающий сюжет и геймплей нового поколения. Игра создается от Crystal Dynamics в партнерстве с Amazon Games и ожидается в 2027 году.

В обеих играх роль Лары Крофт озвучит британская актриса Аликс Вилтон Риган.