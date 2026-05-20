Tomb Raider (1996) 14.11.1996
Экшен, Адвенчура, От третьего лица
8.5 312 оценок

Embracer подтвердила, что Tomb Raider: Legacy of Atlantis выйдет в 2026 году

monk70 monk70

Финансовые документы Embracer Group содержат дату выхода Tomb Raider: Legacy Of Atlantis, которая, судя по заявленным планам компании, подтверждена на 2026 год, если, конечно, не произойдут какие-либо последующие изменения.

В последнее время этот вопрос активно обсуждается, ходили слухи о возможном переносе Tomb Raider: Legacy Of Atlantis на 2027 год, но, по крайней мере, пока это не входит в планы Embracer, которая по-прежнему планируют выпустить игру в этом году.

Студия поддержки Electric Square, работавшая над проектом, уже вмешалась в ситуацию, сообщив, что первоначальные планы, предусматривавшие запуск в 2026 году, не изменились.

Учитывая, что сейчас уже почти июнь, более полное и явное объявление должно появиться в ближайшее время. C учётом различных запланированных на ближайшее время презентаций, включая Summer Game Fest, Xbox Games Showcase и даже недавно анонсированный State of Play, возможностей для потенциальной презентации предостаточно.

Комментарии:  3
kotasha

Эта та компания которая куча игр убила ? Можно даже не ждать игру, тем более опять UE5 движок который ничего не даёт кроме куёвой оптимизации.

Buriii Berry

2026 Release Date als ob 🤡

TX ZX

в таком случае она должна выйти подальше от гта6

