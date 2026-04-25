Фанаты провели анализ внешности Лары из Legacy of Atlantis после критики и пришли к выводу, что изменения логичные

После волны критики в сообществе на новую внешность Лары Крофт из Legacy of Atlantis (многие жаловались, что она выглядит "слишком мультяшной" и "не похожей на Shadow"), пользователь Funny-Roof7746 решил не просто ругать, а разобраться сам. Он взял официальные модели из Shadow of the Tomb Raider и Tomb Raider: Legacy of Atlantis и создал редактированный гибрид, чтобы наглядно показать сходства и различия.

Слева - официальная модель из Legacy of Atlantis (более структурированное лицо, выразительные глаза, зрелый вид). В центре - авторский вариант (гибрид, где фанат смягчил новые черты). Справа - модель из Shadow of the Tomb Raider (более мягкие, округлые черты, молодая Лара).

Основные отличия сводятся к прическе: в LoA волосы убраны с лица, нет тяжелой челки, и легкому смягчению/структурированию черт лица. Новая Лара выглядит чуть зрелее - потеряла "детский жир" трилогии Survivor, скулы стали выразительнее, челюсть острее, нос немного изменен в сторону классики (отсылки к Underworld). Однако базовая форма лица, пропорции и общий "скелет" модели остались очень близкими к Shadow. Разработчики не дали ей другую внешность, а логично доработали ее образ. Она осталась узнаваемой, но теперь лучше передает характер опытной расхитительницы гробниц.

Многие фанаты в комментариях прямо отметили, что это та же Лара из трилогии Survivor + легкое старение + элементы Underworl. Разница заметна в первую очередь из-за освещения, угла и прически, а не из-за полной смены модели. В итоге большинство участников обсуждения сошлись: изменения незначительные и идут на пользу. Новая Лара выглядит как логичное взросление героини - более уверенная, кинематографичная и ближе к классическому образу, при этом сохраняя узнаваемость из недавних игр.