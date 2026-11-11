Fanbrix показала обновлённую фигурку классической Лары Крофт с культовой косой для набора "Поместье Крофт"

Компания Fanbrix представила обновлённую фигурку классической Лары Крофт с её знаменитой косой. Она войдёт в грядущий конструктор «Поместье Крофт», приуроченный к 30-летию серии Tomb Raider. Внешний вид героини доработали после отзывов сообщества. Фанаты активно просили вернуть Ларе её фирменную причёску. В Fanbrix поблагодарили поклонников за предложения и подтвердили, что пожелания аудитории продолжают влиять на разработку этого официально лицензированного набора.

Конструктор «Поместье Крофт» состоит примерно из 4400 деталей. Он воссоздаёт знаменитую резиденцию Лары Крофт со всеми потайными комнатами, артефактами и отсылками к 30-летней истории Tomb Raider. В стандартное издание войдут шесть фигурок и три транспортных средства. Эксклюзивное издание получит этот же базовый набор, но к нему добавятся ещё шесть фигурок, выбранных сообществом. В расширенный комплект из 12 фигурок также войдут демонстрационная подставка, пронумерованная упаковка и сертификат подлинности. Стоимость обоих изданий составит 349 долларов США.

В Fanbrix подтвердили, что голосование за шесть эксклюзивных фигурок для Founders Edition стартует 17 ноября 2026 года. Ранее фанатам уже предлагали номинировать персонажей из всей 30-летней истории франшизы. Победители появятся исключительно в коллекционном издании. Ранний доступ к заказу Founders Edition откроется 2 февраля 2027 года. Предзаказы на стандартное издание стартуют чуть позже — 4 февраля 2027 года.