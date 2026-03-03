Flying Wild Hog представила команду разработчиков ремейка Tomb Raider

Компания Flying Wild Hog, создатли Shadow Warrior, представила команду разработчиков Tomb Raider: Legacy of Atlantis, собравшуюся на солнечной террасе своего офиса в Жешуве на фоне панорамы юго-восточной Польши. Сейчас эта команда вместе с Crystal Dynamics работает над полным переосмыслением классической игры 1996 года Tomb Raider.

« Мы подошли к делу с острым умом, смелыми идеями и той самой неповторимой энергией, которая присуща всем нам в Hog. На этот раз мы собрались в нашем офисе в Жешуве, чтобы по максимуму использовать возможность быть вместе в одном пространстве (и, конечно же, насладиться этой прекрасной террасой)»,

— написали Flying Wild Hog в соцсети X.

В 2026 году Лара Крофт вернется к своим истокам в Tomb Raider: Legacy of Atlantis. Это не просто обновление графики, а глубокое переосмысление приключения 1996 года на движке Unreal Engine 5. Разработчики обещают, что обновленные локации и современная механика позволят по-новому взглянуть на классику, сохранив ту самую атмосферу первооткрывательства. Игра будет доступна на Xbox Series X|S, PS5 и PC.