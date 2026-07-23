Главный сценарист Tomb Raider: Legacy of Atlantis рассказала о сценарном подходе к характеру Лары Крофт

Студия Flying Wild Hog продолжает делиться рассказами разработчиков приключенческого экшена Tomb Raider: Legacy of Atlantis о том, какую роль в их жизни сыграла культовая расхитительница гробниц.

В свежей публикации студии в социальной сети X главный сценарист проекта Мария Борис-Пёнтковская (Maria Borys-Piatkowska) раскрыла личное отношение команды к франшизе и объяснила, какими нарративными принципами они руководствуются при создании обновленного образа Лары Крофт:

«Она — настоящее вдохновение и лучшее доказательство того, что абсолютно каждый из нас способен совершать великие дела в своей жизни».

Для Борис-Пёнтковской Лара Крофт — это не просто удачный маркетинговый персонаж, а глубокий архетип сильного человека, преодолевающего любые трудности. Эту черту характера героини главный сценарист стремится детально отразить в повествовании.

Команда создателей относится к наследию франшизы с огромным трепетом и уважением, стараясь перенести всю ментальную силу и стойкость героини в грядущий игровой процесс. Синематик-директор Патрик Кин описывает характер Лары как «чистую, непреклонную уверенность перед лицом невозможного», а креативный директор Михал Кук обещает, что новая часть создается фанатами и ради фанатов. В проекте ожидается возвращение к истокам: исследованию древних руин, мистической атмосфере и сложным пространственным головоломкам.

Сам экшин создается с оглядкой на самую первую часть Tomb Raider от Core Design и её ремейк Tomb Raider: Anniversary от Crystal Dynamics. Игра получит обновленную графику, улучшенный игровой процесс и углубленный сюжет, но в центре истории по-прежнему останутся поиски Атлантического Наследия (Scion).

Релиз Tomb Raider: Legacy of Atlantis запланирован на 12 февраля 2027 года для PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S и Nintendo Switch 2. Владельцы изданий Deluxe и Collector's смогут начать играть на 48 часов раньше официальной премьеры.