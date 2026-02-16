Икона вне времени: разработчики Tomb Raider: Legacy of Atlantis поздравили Лару Крофт с днём рождения

Студия Flying Wild Hog (авторы Shadow Warrior), работающая над Tomb Raider: Legacy of Atlantis совместно с Crystal Dynamics, представила праздничный арт в честь дня рождения Лары Крофт — бессменной героини франшизы Tomb Raider

В своём поздравлении авторы назвали Лару Крофт легендой, определившей облик современных экшенов, и подчеркнули, что для них огромная честь приложить руку к развитию этой легендарной франшизы:

Пусть сегодня и День святого Валентина, но для фанатов Tomb Raider этот день связан с еще более легендарным событием. Сегодня мы празднуем день рождения Лары Крофт — героини, которая переосмыслила жанр экшен-игр, вдохновила целые поколения геймерови установил стандарт того, как должна выглядеть настоящая игровая икона. Вот почему для нас, Hogs, так много значит быть частью вселенной Tomb Raider. С днем рождения, Лара. Ты по-прежнему культовая. Ты по-прежнему неудержимая.

Праздничный пост еще раз напомнил, насколько важна мисс Крофт не только для франшизы, но и для миллионов геймеров по всему миру.

Арт также подогрел интерес к Legacy of Atlantis — масштабному ремейку первой части 1996 года на движке Unreal Engine 5. Релиз игры намечен на 2026 год и станет ключевым событием празднования 30-летия серии.