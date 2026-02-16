Икона вне времени: разработчики Tomb Raider: Legacy of Atlantis поздравили Лару Крофт с днём рождения

Студия Flying Wild Hog (авторы Shadow Warrior), работающая над Tomb Raider: Legacy of Atlantis совместно с Crystal Dynamics, представила праздничный арт в честь дня рождения Лары Крофт — бессменной героини франшизы Tomb Raider
В своём поздравлении авторы назвали Лару Крофт легендой, определившей облик современных экшенов, и подчеркнули, что для них огромная честь приложить руку к развитию этой легендарной франшизы:
Пусть сегодня и День святого Валентина, но для фанатов Tomb Raider этот день связан с еще более легендарным событием. Сегодня мы празднуем день рождения Лары Крофт — героини, которая переосмыслила жанр экшен-игр, вдохновила целые поколения геймерови установил стандарт того, как должна выглядеть настоящая игровая икона. Вот почему для нас, Hogs, так много значит быть частью вселенной Tomb Raider. С днем рождения, Лара. Ты по-прежнему культовая. Ты по-прежнему неудержимая.
Праздничный пост еще раз напомнил, насколько важна мисс Крофт не только для франшизы, но и для миллионов геймеров по всему миру.
Арт также подогрел интерес к Legacy of Atlantis — масштабному ремейку первой части 1996 года на движке Unreal Engine 5. Релиз игры намечен на 2026 год и станет ключевым событием празднования 30-летия серии.
Что в анонс-трейлере она не выглядела как британка/европейка, что тут ещё больше не похожа. Что в ролике в ней было недостаточно женственности, что тут она стала ещё более похожа на транс/муже подобное существо.
200% нужны будет моды на модельку, надеюсь доступ и редактирование для мододелов не усложнят.
а раньше типа похожа была на британку?))))))))
Хотя бы была похожа на европейку, а не какую-то частично ближне/средне восточную с некоторыми нотками африки.
поздравляем =)
Поздравляю Ларочку. Не зря она стала героиней не одного поколения.