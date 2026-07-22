Исполнительница роли Лары Крофт намекнула на публичную демо-версию Tomb Raider: Legacy of Atlantis

В преддверии Gamescom 2026 появилась интригующая новость для всех поклонников знаменитой расхитительницы гробниц. Новая исполнительница роли Лары Крофт, Аликс Уилтон Риган, намекнула на возможный выпуск публичной демо-версии игры Tomb Raider: Legacy of Atlantis. Актриса ответила на соответствующий запрос одного из подписчиков в соцсетях, написав: "We are cooking (Мы работаем над этим)".

Поскольку до открытия выставки Gamescom 2026 остается всего месяц, многие фанаты надеются, что именно там им предоставят возможность опробовать игру. Журналисты, уже поигравшие в предварительную версию, отмечают, что она выглядит потрясающе благодаря Unreal Engine 5, сочетает в себе классический платформинг, акробатические бои с элементами замедления времени и новую RPG-систему навыков. Однако рецензенты также указывают на некоторые "сырые" моменты в управлении, что делает публичное тестирование особенно актуальным для сбора обратной связи.

Важно отметить, что выпуск публичных демо-версий не является распространенной практикой для серии Tomb Raider. Последний раз подобное происходило в 2008 году с выходом Tomb Raider: Underworld. Поэтому, несмотря на обнадеживающий комментарий актрисы, стоит сохранять осторожный оптимизм. Будет ли это демо доступно на самой выставке Gamescom или же его выпустят в цифровых магазинах для всех желающих - пока остается загадкой. Однако сам факт того, что разработчики рассматривают такую возможность, вселяет в фанатов надежду.

Tomb Raider: Legacy of Atlantis представляет собой полное переосмысление культовой игры 1996 года. Разработкой занимаются студии Crystal Dynamics и Flying Wild Hog, а релиз запланирован на 12 февраля 2027 года для PS5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 и PC.