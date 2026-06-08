Исполнительница роли Лары Крофт объяснила специфику работы над Tomb Raider Catalyst и Legacy of Atlantis

На выставке IGN Live 2026 актриса Аликс Уилтон Реган поделилась опытом одновременной работы над двумя версиями Лары Крофт: в ремейке Tomb Raider Legacy of Atlantis и в следующей части франшизы — Tomb Raider Catalyst. Чтобы не запутаться в образах одной героини, актриса детально разбирает сценарии, четко разграничивает сюжетные линии и постоянно сверяется с авторами проектов ради сохранения цельности персонажей.

По словам Реган, создатели хотят подарить Ларе уникальное звучание в каждой из игр, которое бы идеально подходило конкретной истории: «Мы досконально изучаем тексты, определяя, к какому таймлайну относится каждая сцена. В этом процессе очень важна помощь команды, которая помогает держать все под контролем. Наша цель — изменить голос героини от игры к игре, и скоро станет понятно, насколько хорошо нам это удалось».

Ремейк Tomb Raider Legacy of Atlantis, разрабатываемый на движке Unreal Engine 5, предложит геймерам не только современную графику и переосмысленный геймплей, но и свежий сюжетный контент. Сюжет традиционно развернется вокруг поисков Наследия, ради которых Лара Крофт отправится в экспедиции по Египту, Греции, Перу и мифической Атлантиде.

Выход игры намечен на 12 февраля 2027 года для PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S и Nintendo Switch 2, а покупатели расширенных изданий смогут начать прохождение на 48 часов раньше релиза.