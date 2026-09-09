Исследование Греции на новом концепт-арте Tomb Raider Legacy of Atlantis

Студии Flying Wild Hog и Crystal Dynamics представили новый концепт-арт Tomb Raider Legacy of Atlantis, переосмысления оригинальной игры 1996 года. Рисунок продемонстрировали в свежем эпизоде документального сериала о создании проекта, который посвятили художественному видению и обновленному облику Греции.

Tomb Raider Legacy of Atlantis не просто воссоздаст события классического экшена, но и дополнит их новыми сюжетными линиями. Эта история свяжет дебютную экспедицию Лары Крофт с последующими этапами её жизни. В поисках фрагментов древнего артефакта Сцион знаменитая расхитительница гробниц отправится в Перу, Грецию и Египет и на затерянный остров.

Релиз экшена Tomb Raider Legacy of Atlantis на намечен на 12 февраля 2027 года для PC, PS5, Xbox Series X|S и Nintendo Switch 2