Каст ремейка Tomb Raider пополнился Гидеоном Эмери - звездой Call of Duty и сериала "Оборотень"

В базе данных портала IMDb появилась информация об участии Гидеона Эмери в проекте Tomb Raider: Legacy of Atlantis, где он задействован вместе с Аликс Уилтон Реган. Эмери — актер и продюсер с англо-южноафриканскими корнями, хорошо знакомый геймерскому сообществу по образу Гидеона в шутере Call of Duty: Advanced Warfare, а поклонникам сериала «Оборотень» — по роли Девкалиона.

Британская актриса Аликс Уилтон Реган озвучит Лару Крофт в грядущем переосмыслении классической Tomb Raider. Игра призвана обновить легендарный проект, заложивший основы жанра экшен-приключений, совместив современные технологии на движке UE5 с духом оригинала.

Хотя в онлайн-базе портала информация об участии актера уже присутствует, студия Crystal Dynamics пока официально не подтвердила полный актерский состав. Ожидается, что больше подробностей раскроют на Summer Game Fest в июне.

Разработкой Legacy of Atlantis занимается Flying Wild Hog в тесном сотрудничестве с ведущими разработчиками Tomb Raider, а издателем выступает Amazon Games. Релиз запланирован на 2026 год для PS5, Xbox Series X|S и ПК.