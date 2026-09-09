Коробочная версия Tomb Raider: Legacy of Atlantis для Switch 2 выйдет без привычного картриджа

Издательства Amazon Games и Crystal Dynamics дали старт предзаказам приключенческого экшена Tomb Raider: Legacy of Atlantis для Nintendo Switch 2. При этом в розничную продажу для этой консоли поступит не классический картридж, а физический бокс с карточкой кода активации (Game-Key Card).

Издатели представили три варианта комплектации:

Standard Edition: включает саму игру и бонусный костюм «Выжившая» (Survivor Outfit).

включает саму игру и бонусный костюм «Выжившая» (Survivor Outfit). Deluxe Edition: открывает ранний доступ за 48 часов до релиза, содержит дополнительный облик «Парижская беглянка» (Parisian Fugitive Outfit) и сезонный пропуск на будущие сюжетные DLC.

открывает ранний доступ за 48 часов до релиза, содержит дополнительный облик «Парижская беглянка» (Parisian Fugitive Outfit) и сезонный пропуск на будущие сюжетные DLC. Collector’s Edition: физическое коллекционное издание появится в ритейле в ближайшие недели. В него вошел весь цифровой контент делюкса, а также премиальный стилбук, статуэтка Лары Крофт, мини-артбук, кольцо-печатка Крофт и брелок-талисман.

Проект представляет собой масштабное переосмысление самого первого приключения Лары Крофт. Разработчики обещают полностью осовремененный геймплей, расширенную сюжетную линию и переработанные с нуля локации. В погоне за разгадкой тайн Атлантиды расхитительница гробниц отправится в Перу, Грецию, Египет и на некий таинственный остров. Игроков ждет обновленный паркур с использованием крюка-кошки, усложненные головоломки, завязанные на физике окружения, и динамичная боевая система, где классические парные пистолеты Лары дополнятся внушительным арсеналом другого оружия.

Мировой релиз Tomb Raider: Legacy of Atlantis на PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch 2 и PC (Steam) запланирован на 12 февраля 2027 года.