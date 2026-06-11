Крюк-кошка, сканер и многое другое на новых кадрах Tomb Raider: Legacy of Atlantis

В течение недели, посвящённой анонсам в индустрии видеоигр, пресса и создатели контента получили возможность опробовать несколько грядущих игр. Так было, например, с Tomb Raider: Legacy of Atlantis. Ремейк первой игры должен выйти 12 февраля 2027 года.

Благодаря сайту VGC мы можем посмотреть новый видеоролик с игровым процессом. Кроме того, были опубликованы ранее нераскрытые подробности. Например, Лара будет оснащена крюком-кошкой, который сделает исследование линейных локаций более плавным, но при этом полных секретов. Для раскрытия этих секретов будет доступен сканер.

Продолжая тему снаряжения, знаменитая археолог получит в своё распоряжение культовые парные пистолеты с неограниченным боезапасом. Она сможет уклоняться, выполнять сальто и даже перекаты во время боя. Что касается новых возможностей, то здесь присутствует лёгкий элемент RPG. Собирая предметы, игроки будут зарабатывать очки навыков, которые можно потратить на дерево талантов.

В результате Tomb Raider: Legacy of Atlantis предложит большую плавность по сравнению с оригинальной игрой, с ещё более ловкой Ларой Крофт. Она сможет совершать высокие прыжки и заполнять шкалу концентрации, уклоняясь в нужный момент. После заполнения шкала позволит активировать замедление времени во время боя.