Лара Крофт изучает руины затерянной Вилкабамбы на новом концепт-арте Tomb Raider Legacy of Atlantis

Издательство Amazon Games представило новый концепт-арт грядущей Tomb Raider Legacy of Atlantis. На нем знаменитая британская искательница приключений, закаленная суровыми странствиями, исследует затерянный в перуанских горах город Вилкабамба. Посреди величественного горного хребта, среди осыпающихся каменных сводов и ветхих деревянных крепей древних руин Лара Крофт вновь отправляется на поиски неизведанного.

Новая глава легендарной франшизы Tomb Raider готовится полностью переосмыслить культовую классику 1996 года от Core Design. Над этим амбициозным экшеном на базе передового движка Unreal Engine 5 совместно работают студии Flying Wild Hog и Crystal Dynamics.

Сюжетно игра станет прямым продолжением истории повзрослевшей Лары Крофт после современной трилогии Survivor, но при этом бережно сохранит структуру и дух первоисточника. Игроков ждут современная графика, обновленная игровая механика и совершенно новые сюжетные линии. Знаменитая искательница приключений вновь отправится в опасное путешествие по непроходимым лесам Перу, античным руинам Греции и песчаным каньонам Египта. Ее главная цель — отыскать Сцион, мифический артефакт Атлантиды, спрятанный на затерянном острове.

Релиз Tomb Raider Legacy of Atlantis намечен на 12 февраля 2027 года для Xbox Series X|S, PlayStation 5, Switch 2 и ПК.