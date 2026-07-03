Лара Крофт украсила обложку Total Jeux Video с материалом о Tomb Raider Legacy of Atlantis

Французское издание Total Jeux Video представило обложку 34-го номера (сентябрь 2026 года), центральной темой которого стал эксклюзивный материал Tomb Raider Legacy. Изображение Лары Крофт на главной странице полностью повторяет ее позу с ключевого арта грядущего ремейка Tomb Raider Legacy of Atlantis.

Проект представляет собой масштабное переосмысление самой первой Tomb Raider 1996 года. За разработку отвечают студии Flying Wild Hog и Crystal Dynamics, выбравшие в качестве технологической базы движок Unreal Engine 5. Авторы обещают полностью обновить визуальную часть и игровые механики, а также расширить сюжет, бережно сохранив при этом структуру и дух оригинала.

Игрокам предстоит вместе с Ларой Крофт отправиться на поиски древнего артефакта — Наследия Атлантиды. Маршрут искательницы приключений пройдет через Перу, Грецию, Египет и загадочный затерянный остров.

Выход Tomb Raider Legacy of Atlantis намечен на 12 февраля 2027 года на ПК, PlayStation 5, Xbox Series X|S и Nintendo Switch 2.