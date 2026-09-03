Лара Крофт в Греции - создатели Tomb Raider Legacy of Atlantis показали новые скриншоты

Amazon Game Studios выпустила новые скриншоты Tomb Raider Legacy of Atlantis в разрешении 4K, демонстрирующие британскую искательницу приключений и археолога Лару Крофт в Греции. Изображения были опубликованы в рамках презентации игры на Gamescom 2026, которая также включала новые кадры игрового процесса.

Tomb Raider Legacy of Atlantis — переосмысление оригинальной Tomb Raider, которое не только пересказывает первое приключение Лары Крофт, но и расширяет его новыми сюжетными линиями.

События игры вновь отправят Лару на поиски фрагментов древнего артефакта Сцион. Героине предстоит посетить знакомые поклонникам серии локации: Перу, Грецию, Египет и загадочный остров в Средиземном море. При этом разработчики обещают дополнительный повествовательный материал, который свяжет события дебютной игры с более поздними этапами жизни Лары.

Проект создаётся на Unreal Engine 5 и получит обновлённые игровые механики, адаптированные под современный геймдизайн.

Релиз Tomb Raider Legacy of Atlantis состоится 12 февраля 2027 года на ПК, PlayStation 5, Xbox Series X|S и Nintendo Switch 2.