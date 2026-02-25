Лара Крофт в интерпретации Аликс Уилтон Риган - это мост между классическим наследием и новой эрой франшизы

Британская Актриса Эликс Уилтон Риган, ставшая новым голосом и лицом Лары Крофт, поделилась подробностями работы над образом культовой героини в подкасте «Press X to Continue». По её словам, в грядущих проектах Tomb Raider: Legacy of Atlantis и Tomb Raider: Catalyst игроков ждет «ультимативная» версия расхитительницы гробниц, объединяющая черты всех предыдущих воплощений. Актриса обещает, что фанаты старой школы и новички наконец-то получат общую героиню. Нас ждет не просто экшен, а глубокая драма.

Главным принципом Риган стал девиз «ни одна Лара не будет забыта». Актриса изучила все предыдущие воплощения героини, чтобы интегрировать их черты в новый образ. «Все прошлые версии Лары станут фундаментом для новой эры франшизы», — подчеркнула она, пообещав фанатам глубокого и эмоционально сложного персонажа.

И я абсолютно искренна, это не просто красивые слова. Я действительно считаю, что в новом образе есть и то, и другое. Мой рабочий девиз — "ни одна Лара не будет забыта" (no Lara’s left behind). Мне очень нравится эта концепция. Я изучила игру всех своих предшественниц и работаю со сценарием, который учитывает всё богатое наследие франшизы. Все прошлые версии Лары станут фундаментом для новой эры Tomb Raider. Думаю, что фанатам это понравится.

Аликс Уилтон Риган представляет Лару Крофт как сочетание классического опыта и современной харизмы. Её Лара — это опытный мастер своего дела, чей характер обрел новые грани и эмоциональную сложность.

Увидеть легенду в действии на UE5 можно будет уже в 2026 году в Legacy of Atlantis, а годом позже — в Catalyst на Xbox Series X|S, PS5 и ПК.