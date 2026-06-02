Лара Крофт во всей красе на новых скриншотах Tomb Raider: Legacy of Atlantis

Похоже, издатель ремейка знаменитой расхитительнице гробниц допустил техническую оплошность. В преддверии начала масштабного шоу Sony State of Play пользователи обнаружили сюрприз на официальной странице Tomb Raider: Legacy of Atlantis в цифровом магазине PlayStation Store — в профиль игры досрочно загрузили несколько совершенно новых и эффектных скриншотов грядущего экшена.
Кадры вновь демонстрируют возвращение разработчиков к золотой классике дизайна героини, отвергнув тенденции недавней современной трилогии. Разработчики детально воссоздали культовый образ расхитительницы с узнаваемой длинной заплетенной косой и знакомым классическим зелёным топом. На скриншотах Лара красуется своими фирменными парными пистолетами, выполняя зрелищную боевую стойку прямо посреди заброшенного храма, залитого солнцем сквозь листву руин.
На скриншоте одном из скриншотов также хорошо можно рассмотреть знакомых противников динозавров-велоцирапторов.
Судя по всему сегодня нас порадуют с развернутыми деталями геймплея и новым трейлером Tomb Raider: Legacy of Atlantis с возможным анонсом даты релиза.
а все скрины запостить не мог? устал небось?
Скриншоты просто бомбические. Атмосфера отлично передана.
Это интересно. Но всё-таки, Лара когда-нибудь найдёт Тартарию?
Если я правильно помню, культовая грудь у тогдашней Лары была по пышней. А у этой, прыщи какие-то. И ее культовый рюкзак, с которым связана целая история, был не таким.
Гениальная игра, интерес к которой не смогли испортить даже дебильные сериалы.
Ждем и надеемся, что это будет шедевр.