Лучше поздно, чем никогда: первая часть Tomb Raider будет портирована на Nintendo 64

В сети появилось необычное видео, которое может заинтересовать не только фанатов ретро, но и тех, кто следит за «утерянными» версиями игр. Пользователь Snake продемонстрировал рабочий прототип Tomb Raider для Nintendo 64 — платформы, на которой игра так и не вышла.

Изначально студия Core Design действительно планировала порт, но проект закрыли из-за банальной, но показательной причины: разработчики не получили девкиты вовремя, а затем вступили в силу соглашения об эксклюзивности с Sony. В итоге Лара Крофт так и не добралась до консоли Nintendo — по крайней мере официально.

Теперь же энтузиаст фактически восстанавливает эту «альтернативную историю». В ролике можно увидеть меню, поместье Крофт и ранние уровни вроде Пещер и Дворца Мида. Проект базируется на декомпиляции TRX и использует библиотеку Tiny3D, благодаря чему игра уже почти полностью помещается на оригинальный картридж — впечатляющий результат сам по себе.

Однако до полноценного релиза ещё далеко: автор честно говорит о проблемах с производительностью и падениях FPS на больших локациях. И это как раз тот случай, когда технические ограничения N64 ощущаются особенно остро — в отличие от версии для первой PlayStation.

Тем не менее сам факт существования такого порта — событие. На фоне заброшенных попыток вроде OpenLara, этот проект выглядит куда более осязаемым. И если он всё же будет доведён до ума, фанаты наконец получат возможность сыграть в ту самую «несостоявшуюся» версию Tomb Raider — пусть и спустя почти три десятилетия.