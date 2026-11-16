Механика "Фокус" в ремейке Tomb Raider: Legacy of Atlantis вызвала споры среди фанатов

Одним из главных геймплейных нововведений грядущего приключенческого экшена Tomb Raider: Legacy of Atlantis стала механика «Фокус» (Focus). Это решение, позаимствованное из ролевых игр, уже успело вызвать волну жесткой критики со стороны давних поклонников франшизы о Ларе Крофт.

Как пояснил геймдиректор проекта Рауль Сикейра, «Фокус» представляет собой специальную шкалу концентрации. Она заполняется в бою — когда героиня наносит урон, получает ранения или успешно уклоняется от атак. Активация способности позволяет замедлять время и открывает доступ к расширенному набору акробатических приемов, отсылающих к движениям Лары из самой первой части Tomb Raider.

Однако после публикации свежего геймплейного разбора игры в соцсетях разгорелись споры. Часть аудитории сочла, что интеграция RPG-элементов и механик выживания — включая «Фокус», древо прокачки навыков и сбор целебных трав — лишает классическое приключение его уникальной идентичности. По мнению недовольных игроков, попытка Crystal Dynamics осовременить оригинал может окончательно размыть дух старой школы.

Сами разработчики из калифорнийской студии ранее уже заочно отвечали на подобные опасения. В Crystal Dynamics подчеркивают, что их главная цель — найти баланс между классическим геймплеем первых частей и современными элементами выживания из трилогии-перезапуска, чтобы игра понравилась максимально широкой аудитории. При этом авторы отдельно отметили, что систему крафта в Legacy of Atlantis можно будет полностью игнорировать, выбрав классический стиль прохождения.

Оценить, насколько удачным окажется этот эксперимент Crystal Dynamics, игроки смогут в начале следующего года: релиз Tomb Raider: Legacy of Atlantis запланирован на 12 февраля для ПК, PlayStation 5, Xbox Series X|S и Nintendo Switch 2.