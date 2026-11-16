На родине Лары Крофт: вышел документальный фильм о праздновании 30-летия Tomb Raider в Дерби

Amazon Game Studios представила на YouTube тринадцатый выпуск мини-документального сериала Tomb Raider: Legacy of Atlantis. Премьера состоялась в понедельник, 16 ноября, вслед за официальным анонсом от 13 ноября. Новый эпизод посвящен празднованию 30-летия франшизы в британском городе Дерби, где студия Core Design создала оригинальную игру.

В ленте запечатлены события «Дня Tomb Raider» (Tomb Raider Day), объединившего фанатов серии со всего мира для чествования тридцатилетнего юбилея Лары Крофт. В основу фильма легли кадры, снятые при непосредственном участии гостей праздника. Авторы проекта также отметили вклад Люка Эрла в организацию съемок на мероприятии и указали композитора That Norsk Chick в качестве автора дополнительной музыки.

Праздничная программа в Дерби охватила целый ряд событий: тематическую выставку в музее Pickford's House с архивными материалами разработки и памятными экспонатами, сессии ретро-игр, а также панельные дискуссии с участием бывших сотрудников Core Design.

Напомним, оригинальная Tomb Raider от разработчиков Core Design и издателя Eidos Interactive дебютировала в Великобритании 24 октября 1996 года на консоли Sega Saturn, после чего вышла на других платформах. Игра положила начало культовой медиафраншизе, развитием которой сегодня занимается студия Crystal Dynamics.

Выход тринадцатого эпизода стал частью масштабной кампании 2026 года, приуроченной к 30-летию Tomb Raider и включающей фанатские слеты, выставки, коллаборации и выпуск тематического мерча. Создатели фильма выразили особую признательность игровому сообществу за многолетнюю поддержку серии.