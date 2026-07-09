"Никогда не сдаваться": старший концепт-художник ремейка Tomb Raider рассказала о влиянии Лары Крофт на её карьеру

Студия Flying Wild Hog продолжает делиться рассказами разработчиков грядущей Tomb Raider Legacy of Atlantis о том, какую роль в их жизни сыграла культовая расхитительница гробниц. В официальном X-аккаунте компании своими мыслями поделилась Александра Скиба, занимающая пост старшего концепт-художника персонажей.

По признанию Александры, в образе Лары Крофт она всегда находила опору, которая не позволяла ей сдаваться в тяжёлые моменты. Вселенная Tomb Raider не просто вдохновляла художницу на создание новых артов, но и дарила чувство умиротворения, помогая ненадолго сбежать в мир, где всё казалось гораздо понятнее.

"Для меня Лара Крофт всегда была символом стойкости. Она напоминала, что нужно идти вперед вопреки любым трудностям и неудачам. В ее приключениях я находила не только вдохновение, но и утешение — это был идеальный способ сбежать в мир, где всё на время становилось гораздо проще", — призналась художница.

В основе Tomb Raider Legacy of Atlantis лежит классический сюжет 1996 года о поисках древнего артефакта Сциона. Проект разрабатывается на движке Unreal Engine 5 и предложит игрокам современную графику, новые механики и дополненную историю. Ради своей цели знамения расхитительница гробниц посетит знакомые локации: Перу, Грецию, Египет и окутанный мифами остров.

Релиз приключенческого экшена запланирован на 12 февраля 2027 года для PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S и Nintendo Switch 2.