"Никогда не сдаваться": старший концепт-художник ремейка Tomb Raider рассказала о влиянии Лары Крофт на её карьеру

Студия Flying Wild Hog продолжает делиться рассказами разработчиков грядущей Tomb Raider Legacy of Atlantis о том, какую роль в их жизни сыграла культовая расхитительница гробниц. В официальном X-аккаунте компании своими мыслями поделилась Александра Скиба, занимающая пост старшего концепт-художника персонажей.
По признанию Александры, в образе Лары Крофт она всегда находила опору, которая не позволяла ей сдаваться в тяжёлые моменты. Вселенная Tomb Raider не просто вдохновляла художницу на создание новых артов, но и дарила чувство умиротворения, помогая ненадолго сбежать в мир, где всё казалось гораздо понятнее.
"Для меня Лара Крофт всегда была символом стойкости. Она напоминала, что нужно идти вперед вопреки любым трудностям и неудачам. В ее приключениях я находила не только вдохновение, но и утешение — это был идеальный способ сбежать в мир, где всё на время становилось гораздо проще", — призналась художница.
В основе Tomb Raider Legacy of Atlantis лежит классический сюжет 1996 года о поисках древнего артефакта Сциона. Проект разрабатывается на движке Unreal Engine 5 и предложит игрокам современную графику, новые механики и дополненную историю. Ради своей цели знамения расхитительница гробниц посетит знакомые локации: Перу, Грецию, Египет и окутанный мифами остров.
Релиз приключенческого экшена запланирован на 12 февраля 2027 года для PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S и Nintendo Switch 2.
Или уже просто спрашивают штатных художников, как Лара Крофт повлияла на их жизнь. Ну серьезно, кто у них там в маркетологах, что так наивно пытаются аудиторию прогревать?
Смотрел как то современный сериал, там тоже ГГ рассказывала как её вдохновляла сильная женская персонажка. Все по одному шаблону повесточку двигают.
Ездила на работу, что бы сбежать..))