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Tomb Raider (1996) 14.11.1996
Экшен, Адвенчура, От третьего лица
8.4 343 оценки

"Никогда не сдаваться": старший концепт-художник ремейка Tomb Raider рассказала о влиянии Лары Крофт на её карьеру

Gruz_ Gruz_

Студия Flying Wild Hog продолжает делиться рассказами разработчиков грядущей Tomb Raider Legacy of Atlantis о том, какую роль в их жизни сыграла культовая расхитительница гробниц. В официальном X-аккаунте компании своими мыслями поделилась Александра Скиба, занимающая пост старшего концепт-художника персонажей.

По признанию Александры, в образе Лары Крофт она всегда находила опору, которая не позволяла ей сдаваться в тяжёлые моменты. Вселенная Tomb Raider не просто вдохновляла художницу на создание новых артов, но и дарила чувство умиротворения, помогая ненадолго сбежать в мир, где всё казалось гораздо понятнее.

"Для меня Лара Крофт всегда была символом стойкости. Она напоминала, что нужно идти вперед вопреки любым трудностям и неудачам. В ее приключениях я находила не только вдохновение, но и утешение — это был идеальный способ сбежать в мир, где всё на время становилось гораздо проще", — призналась художница.

В основе Tomb Raider Legacy of Atlantis лежит классический сюжет 1996 года о поисках древнего артефакта Сциона. Проект разрабатывается на движке Unreal Engine 5 и предложит игрокам современную графику, новые механики и дополненную историю. Ради своей цели знамения расхитительница гробниц посетит знакомые локации: Перу, Грецию, Египет и окутанный мифами остров.

Релиз приключенческого экшена запланирован на 12 февраля 2027 года для PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S и Nintendo Switch 2.

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Комментарии:  4
Ваш комментарий
Co1ombo
А разработчики ещё ведь не рассказывали нам про то, как они хотят вернуть всё самое хорошее, а нехорошее не возвращать?

Или уже просто спрашивают штатных художников, как Лара Крофт повлияла на их жизнь. Ну серьезно, кто у них там в маркетологах, что так наивно пытаются аудиторию прогревать?

2
Bright Perkin

Смотрел как то современный сериал, там тоже ГГ рассказывала как её вдохновляла сильная женская персонажка. Все по одному шаблону повесточку двигают.

2
Tiona
это был идеальный способ сбежать в мир, где всё на время становилось гораздо проще

Ездила на работу, что бы сбежать..))

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