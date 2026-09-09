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Tomb Raider (1996) 14.11.1996
Экшен, Адвенчура, От третьего лица
8.4 353 оценки

Nintendo представила скриншоты Tomb Raider: Legacy of Atlantis для Switch 2

monk70 monk70

Американское подразделение Nintendo опубликовало пять новых скриншотов игры Tomb Raider: Legacy of Atlantis для консоли Switch 2. На изображениях показана британская искательница приключений и археолог Лара Крофт: она исследует локации, карабкается по статуям и сражается с хищными ящерами (рапторами). В данный момент игру уже можно предзаказать в магазине Nintendo eShop.

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Tomb Raider: Legacy of Atlantis — это однопользовательский приключенческий экшен, основанный на оригинальной Tomb Raider 1996 года. Игра не просто воссоздаёт классическое путешествие Лары Крофт, а переосмысляет его, расширяя сюжет и связывая события первой экспедиции с более поздними этапами жизни героини.

Выход игры на Xbox Series X|S, PlayStation 5, Nintendo Switch 2 и ПК запланирован на 12 февраля 2027 года.

Консоли 5 Скриншоты 5
12
4
Комментарии:  4
Ваш комментарий
Челувек

Ну что сказать, орех все еще притягательный) Не стали делать упрощение ради модных тенденций.

3
Doktor Skazal

Это не та Ларка Которую я ждал