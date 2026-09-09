Nintendo представила скриншоты Tomb Raider: Legacy of Atlantis для Switch 2

Американское подразделение Nintendo опубликовало пять новых скриншотов игры Tomb Raider: Legacy of Atlantis для консоли Switch 2. На изображениях показана британская искательница приключений и археолог Лара Крофт: она исследует локации, карабкается по статуям и сражается с хищными ящерами (рапторами). В данный момент игру уже можно предзаказать в магазине Nintendo eShop.

Tomb Raider: Legacy of Atlantis — это однопользовательский приключенческий экшен, основанный на оригинальной Tomb Raider 1996 года. Игра не просто воссоздаёт классическое путешествие Лары Крофт, а переосмысляет его, расширяя сюжет и связывая события первой экспедиции с более поздними этапами жизни героини.

Выход игры на Xbox Series X|S, PlayStation 5, Nintendo Switch 2 и ПК запланирован на 12 февраля 2027 года.