Новая Лара Крофт не опасается, что новая игра станет "еще одним ремейком/ремастером/переосмыслением"

Возвращение Лары Крофт стало одним из самых громких моментов на The Game Awards в этом году, особенно с учетом анонса сразу двух новых игр: Legacy of Atlantis и Catalyst. В первом случае — это переосмысление классической игры 1999 года, во втором — новая часть о приключениях легендарной археологини, произошедших через несколько лет после событий Tomb Raider: Underworld в северной Индии.

Хотя большая часть игрового сообщества положительно восприняла анонс обеих игр, соавтор серии Пол Дуглас не скрывал своих опасений, что вместо очередных переосмыслений он предпочел бы совершенно новое приключение. ​По его мнению, возвращение к материалу, созданному в 90-е годы под огромным давлением, означает очередной «ремейк/ремастер/переосмысление», а не настоящий шаг вперед.

Новая исполнительница роли Лары Крофт, британская актриса Аликс Вилтон Риган (Alix Wilton Regan), попыталась развеять все сомнения. Она отметила, что не волнуется по поводу направления, в котором Amazon Games и Crystal Dynamics ведут серию, и что полную оценку можно будет дать только после выхода игры.

Вилтон Риган рассказала, что она играла в прошлой игре серии Tomb Raider, чтобы понять, как ее Крофт впишется в канон своих предшественниц, но считает, что было бы «контрпродуктивно» уделять слишком много времени предыдущим воплощениям. По словам актрисы, новое видение Лары Крофт — это оригинальный, свежий взгляд на культовую героиню игры, а не просто косметическое обновление уже известных образов.

Релиз Tomb Raider: Legacy of Atlantis запланирован на 2026 год для ПК, PS5 и Xbox Series.