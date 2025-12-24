Новая Лара Крофт не опасается, что новая игра станет "еще одним ремейком/ремастером/переосмыслением"

Возвращение Лары Крофт стало одним из самых громких моментов на The Game Awards в этом году, особенно с учетом анонса сразу двух новых игр: Legacy of Atlantis и Catalyst. В первом случае — это переосмысление классической игры 1999 года, во втором — новая часть о приключениях легендарной археологини, произошедших через несколько лет после событий Tomb Raider: Underworld в северной Индии.
Хотя большая часть игрового сообщества положительно восприняла анонс обеих игр, соавтор серии Пол Дуглас не скрывал своих опасений, что вместо очередных переосмыслений он предпочел бы совершенно новое приключение. По его мнению, возвращение к материалу, созданному в 90-е годы под огромным давлением, означает очередной «ремейк/ремастер/переосмысление», а не настоящий шаг вперед.
Новая исполнительница роли Лары Крофт, британская актриса Аликс Вилтон Риган (Alix Wilton Regan), попыталась развеять все сомнения. Она отметила, что не волнуется по поводу направления, в котором Amazon Games и Crystal Dynamics ведут серию, и что полную оценку можно будет дать только после выхода игры.
Возвращайтесь через год, чтобы поделиться своими комментариями.
Вилтон Риган рассказала, что она играла в прошлой игре серии Tomb Raider, чтобы понять, как ее Крофт впишется в канон своих предшественниц, но считает, что было бы «контрпродуктивно» уделять слишком много времени предыдущим воплощениям. По словам актрисы, новое видение Лары Крофт — это оригинальный, свежий взгляд на культовую героиню игры, а не просто косметическое обновление уже известных образов.
Релиз Tomb Raider: Legacy of Atlantis запланирован на 2026 год для ПК, PS5 и Xbox Series.
Сеттинг отличный выбрали, осталось только движок подтянуть до уровня 25 года.
Сейчас предпочел бы пройти Uncharted 4-ый, нежели новые Ларки, после анча, они кажутся пластмассовыми
Уверен Анчартед 4 всё так же и продолжит держать звание лучшей tresuare action-adventure, а новые игры Ларки будут такие себе.
Вот этого я и боюсь. Хотелось бы хоть какой-нибудь конкуренции в этом плане. Ибо приключенческих игр в наше время, крайне мало)
осталось андер с длс обоими на современные платформы выпустить, а то заложник х360
"археологини", б*лять....Ты у нас Далем заделался или это реально ИИ-перевод выдает такое?
Последние три части мне очень зашли, что-то похожее хотелось бы
Тут вопрос на кого они делают ставку как аудиторию. Если на тех, кто ещё помнит ту Ларку это одно. Если на новое поколение любителей Ларки это другое. Я думаю, оптимальным будет возможность динамического изменения Ларки без смещения в какую либо крайность.
Скорее баланс между тем и тем.
Опасно. Ибо нет ничего хуже, когда твои враги временный союз против тебя сделали.Ибо не получили каждый своего.))
не 1999, а не 1996, к 99 у них уже 4 части вышло
играла в прошлой игре серии - хотя бы исправляли, что через переводчик прогнали