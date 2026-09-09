Новая утечка Tomb Raider: Legacy of Atlantis подтвердила возвращение классических боссов и уровни сложности

В Сеть утек полный список достижений грядущей Tomb Raider: Legacy of Atlantis. Слив произошел на авторитетном трекер-сайте Exophase, который опубликовал подробное описание 54 игровых трофеев для Steam-версии. Этот инцидент стал продолжением череды утечек, преследующих проект с момента его разработки, и подтвердил многие ранние догадки игрового сообщества.

Судя по свежему списку трофеев, кампания Legacy of Atlantis развернется в четырех культовых регионах оригинала: Перу, Греции, Египте и на Затерянном острове. Любителям исследовать игровой мир придется попотеть: для получения 100% прогресса потребуется не только найти все артефакты и реликвии в каждой зоне, но и собрать полную коллекцию документов, просканировать все объекты лора, открыть доступ ко всем костюмам Лары, а также одновременно изучить все чертежи и детали для модификации оружия.

Боевая система столкнет расхитительницу гробниц как с дикими животными, так и с мифическими монстрами. В описании достижений упоминаются сражения с Тираннозавром (T-Rex), кентаврами-близнецами, гигантской Мерзостью, крылатым Атлантом и главной злодейкой Натлой, а также стычки с леопардами, медведями и крокодилами. Противостоять угрозам Лара будет с помощью классического арсенала, в который точно войдут дробовик, штурмовая винтовка и парные пистолеты-пулеметы (SMG).

Отдельный интерес представляют трофеи, связанные с Поместьем Крофт. Достижение «Галерея теней» подтверждает наличие в особняке секретной мастерской Лары, а ачивка «Генеральная уборка» указывает на полноценную сюжетную миссию по отражению штурма наемников прямо на территории поместья. Кроме того, в игре появится загадочная «Шкатулка Ашоки» с четырьмя стихийными замками (воды, земли, воздуха и огня), роль которой в сюжете пока остается тайной.

Разработчики подготовили серьезный вызов для фанатов. Помимо стандартных наград за прохождение игры на разных уровнях сложности, в Legacy of Atlantis появятся хардкорные режимы «Железный расхититель» и «Убийца», требующие завершать целые регионы и побеждать боссов без единой смерти.

Изначально игру планировали выпустить в 2026 году. Однако после официального переноса релиз Tomb Raider: Legacy of Atlantis запланирован на 12 февраля 2027 года для PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S и Nintendo Switch 2.