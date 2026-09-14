Новое видео Tomb Raider Legacy of Atlantis рассказывает о существах, с которыми Лара Крофт столкнётся в Греции

Студия Amazon Game Studios выпустила новый эпизод серии мини-фильмов о проекте Tomb Raider Legacy of Atlantis— грядущего ремейка оригинальной приключенческой игры Tomb Raider. Девятая часть посвящена тому, как разработчики из Flying Wild Hog и Crystal Dynamics переосмыслили существ Греции — от крокодилов до леопардов — и как Лара Крофт взаимодействует с ними.
Tomb Raider Legacy of Atlantis, создаваемая на движке Unreal Engine 5, основана на оригинальных Tomb Raider и Tomb Raider Anniversary. Она расширяет их сюжеты, добавляя новые элементы, связывающие первую экспедицию Лары Крофт с последующими этапами ее жизни. В поисках разрозненных фрагментов древнего артефакта Сцион Лара посещает Перу, Грецию и Египет, а кульминацией приключения становится решающая битва на затерянном острове.
Релиз Tomb Raider: Legacy of Atlantis состоится 12 февраля на PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 и ПК (Steam).
Как и трейлеры к фильмам, в которых показывают весь фильм. Так и в играх показывают всю игру (и даже показывают всех боссов и как их бить и как они умирают), а потом думаешь а зачем играть в игру, ведь ее уже показали полностью. Где интрига, где что то не виданное, необычное? Зачем показывать всё и рассказывать обо всем, потом вообще играть не интересно становится. Да, я в основном не смотрю трейлеры, что бы сохранить хоть немного интриги.