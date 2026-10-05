Новый ролик о разработке Tomb Raider: Legacy of Atlantis посвящён Ларсона Конуэю - его сыграет Брэдли Снедекер

Компания Amazon Game Studios объявила, что Брэдли Снедекер сыграет Ларсона Конуэя в игре Tomb Raider: Legacy of Atlantis. Актёр появился в свежем выпуске мини-документального цикла о создании игры, где рассказывается о его участии в проекте. Ранее Снедекер снимался в таких сериалах, как «Мир Дикого Запада» (Westworld), «Царство зверей» (Animal Kingdom), «ФБР: Самые разыскиваемые преступники» (FBI: Most Wanted) и «Лэндмэн» (Landman).

Tomb Raider: Legacy of Atlantis — это сюжетно-ориентированный приключенческий экшен, основанный на оригинальной игре Tomb Raider 1996 года. Выход запланирован на 12 февраля 2027 года на платформах Xbox Series X|S, PlayStation 5, Nintendo Switch 2 и ПК.