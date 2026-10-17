Новый тизер Tomb Raider Legacy of Atlantis показал внутриигровой образ Лары Крофт в гидрокостюме

Crystal Dynamics и Flying Wild Hog представили новый короткий тизер грядущего приключенческого экшена Tomb Raider: Legacy of Atlantis. Ролик, опубликованный в официальных социальных сетях франшизы под слоганом «Never a bad time for a dive», впервые демонстрирует внутриигровой взгляд на обновленную модель Лары Крофт в её знаменитом гидрокостюме из Tomb Raider: Underworld.

Визуальный фрагмент подтверждает курс разработчиков на возвращение к истокам серии с акцентом на комплексные подводные исследования. Представители студии также уточнили детали экипировки героини: в финальную версию модели было решено вернуть аутентичное шейное украшение, отсутствовавшее на первых промоматериалах.

Ранее разработчики уже анонсировали бонусный «Средиземноморский гидрокостюм» за привязку аккаунта Amazon Games ID. Является ли костюм из свежего ролика тем же самым бонусом или отдельным скином, разработчики пока не уточнили.

Релиз игры запланирован на 12 февраля 2027 года на PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S и Switch 2.