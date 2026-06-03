Новый трейлер Tomb Raider: Legacy of Atlantis обещает зрелищное возвращение любимой героини

После множества слухов и ожиданий Crystal Dynamics официально представила Tomb Raider: Legacy of Atlantis — масштабное переосмысление самой первой Tomb Raider 1996 года. Релиз игры состоится 12 февраля 2027 года на ПК и консолях, а разработка ведётся совместно со студией Flying Wild Hog на движке Unreal Engine 5.

Судя по представленным материалам, речь идёт не о простом ремастере с обновлёнными текстурами, а о полноценном ремейке, который серьёзно перерабатывает знакомые локации и механики. Разработчики обещают заново воссоздать путешествие Лары Крофт от Затерянной долины в Перу до древних руин Греции, сохранив дух оригинала, но адаптировав его под современные стандарты.

Особое внимание уделено исследованию мира. Если в классической игре многие уровни представляли собой набор отдельных комнат, то теперь они превратятся в более масштабные и взаимосвязанные пространства с дополнительными маршрутами, секретами, коллекционными предметами и ресурсами. Даже знаменитые головоломки из оригинала вернутся в обновлённом виде и будут органично встроены в окружение.

Такой подход выглядит логичным. Первая Tomb Raider давно считается одной из самых важных игр в истории жанра приключенческих экшенов, однако многие её элементы неизбежно устарели за почти тридцать лет. Legacy of Atlantis пытается не просто сохранить наследие серии, а показать, каким могло бы быть это приключение, если бы оно создавалось сегодня.

Также были раскрыты стартовые издания. Стандартная версия обойдётся в 59,99 доллара, а Deluxe Edition за 69,99 доллара предложит 48 часов раннего доступа, дополнительный сюжетный контент после релиза и эксклюзивный костюм для Лары.

На фоне многочисленных ремастеров последних лет Tomb Raider: Legacy of Atlantis выглядит как более амбициозный проект. Если Crystal Dynamics действительно удастся сохранить атмосферу оригинала и при этом осовременить игровой процесс, поклонников серии может ждать одно из самых заметных возвращений легендарной Лары Крофт за последние годы.