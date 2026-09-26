Новый выпуск о разработке Tomb Raider: Legacy of Atlantis расскажет о существах в гробницах Египта

Студия Amazon Game Studios анонсировала одиннадцатый эпизод серии мини-фильмов, посвящённых разработке игры Tomb Raider: Legacy of Atlantis. Выпуск, который выйдет в понедельник, будет посвящён путешествию Лары Крофт по гробницам Египта, где она столкнётся с неким необъяснимым присутствием. Анонс эпизода был опубликован в социальных сетях студии вместе с новым изображением из игры.

Tomb Raider: Legacy of Atlantis создается на движке Unreal Engine 5 и опирается на наследие оригинальной Tomb Raider от студии Core Design, а также на Tomb Raider: Anniversary от Crystal Dynamics. Сюжет повествует о приключениях британской исследовательницы Лары Крофт, которая путешествует по Перу, Греции, Египту и затерянному острову в поисках разрозненных фрагментов Сциона — древнего артефакта, связанного с Атлантидой.

Разработкой игры занимается студия Flying Wild Hog в сотрудничестве с Crystal Dynamics. Релиз Tomb Raider: Legacy of Atlantis запланирован на 12 февраля 2027 года для платформ Xbox Series X|S, PlayStation 5, Nintendo Switch 2 и ПК.